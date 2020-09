Einigkeit und Ärger im Ortsgemeinderat Battweiler : Windhofstraße bleibt weiter Holperpiste

Die Windhofstraße ist in einem desolaten Zustand: rissig, mehrfach aufgebrochen, uneben. Foto: Norbert Schwarz

Battweiler Grund: Vorherige Straßen-Ausbauten in Battweiler waren teurer als erwartet. Auf die Bürger kommen aber auch wegen einer Entscheidung der Kreisverwaltung höhere Beiträge zu.

Dieses und kommendes Jahr wird es zu einer finanziell dringend notwendigen Verschnaufpause bei der Sanierung der Battweiler Ortsstraßen kommen. Grund: Beim Ausbau der Schul- und Blumenstraße kam es zu erheblichen Mehrkosten. Deshalb musste der wiederkehrende Beitrag für die Battweiler Grundstückseigentümer angehoben werden. Würde man jetzt mit einem neuen Ausbauprogramm fortfahren, hätte das automatisch einen weiteren Anstieg des Beitragssatzes zur Folge – und das wollte niemand aus den Reihen der Ratsmitglieder den Bürgern zumuten.

Dass die Windhofstraße als Anliegerstraße – die allerdings eine Hauptverkehrsader zum vielgenutzten Dorfgemeinschaftshaus ist – im Ausbau-Prioritätenplan ganz oben an steht, war in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung unstrittig. Denn diese Straße ist desolat, rissig, mehrfach aufgebrochen, uneben. „Wenn wir die in einer Rutsch ausbauen, sind unsere Mittel erschöpft“, stellte Bernd Mittelhausen (FDP) fest, und niemand widersprach.

Ob der Ausbau der Windhofstraße und die Gehwegerneuerung in der Hauptstraße zudem in einem Aufwasch vorgenommen werden können, werden wiederum die noch zu ermittelnden Ausbaukosten zeigen. Regelrecht marode ist der Straßenzustand in der Windhofstraße und beim Zustand der Gehwege in der Hauptstraße benutzte selbst Ortsbürgermeister Werner Veith die Umschreibung „kriminell“, um deren Beschaffenheit an manchen Stellen drastisch zum Ausdruck zu bringen. Für den sofortigen Ausbau bestünde eigentlich an beiden Straßen unbedingter Handlungsbedarf – wären da nicht die Lasten die Ortsgemeinde und die Grundstückseigentümer im gesamten Ort als wiederkehrenden Beitrag zu tragen hätten.