Die Pandemie und ihre Auswirkungen sind am Sonntag Thema : Online-Gottesdienst aus Winterbach mit Pfarrer Tilo Brach

Winterbach (red) „Die Pandemie vertieft soziale Not – und was jetzt?“, heißt der nächste Online-Gottesdienst mit Pfarrer Tilo Brach aus Winterbach an diesem Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr.

Es ist ein Marathon, den wir in dieser Corona-Zeit hinlegen müssen. Manches bleibt auf der Strecke. Anderes entdecken wir neu. Auch die wirtschaftliche Situation wird für manche Arbeitnehmer und deren Familien schwieriger.

Im Gottesdienst sollen Notsituation anhand von einigen Beispielen benannt und der unterschiedliche – auch kreative – Umgang damit aufgezeigt werden. Dazu wurden Interviews und Videoclips zusammengestellt. Auch die humorvolle Seite soll nicht zu kurz kommen, verspricht Tilo Brach. Denn schon Paulus wusste: Es macht keinen Sinn sich auf das Negative zu konzentrieren.

Eigene Beiträge bitte per E-Mail an tilo.brach@evkirchepfalz.de oder per Whats-App an Heike Reitnauer, (0152) 53 21 46 13.