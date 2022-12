Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz : Das letzte Impfzentrum in der Region schließt

Das letzte Impfzentrum in der Region schließt

Pirmasens/Zweibrücken „Der letzte Piks: Zentrale Impfstelle am Donnerstag letztmals geöffnet“: Unter dieser Überschrift informiert die Stadt Pirmasens darüber, dass nun auch das letzte Impfzentrum im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz schließt.

Diesen Donnerstag, 29. Dezember, öffne die Zentrale Impfstelle in der Messehalle 6C in Pirmasens zum letzten Mal. Von 12 bis 18 Uhr könne man schnell und ohne Termin eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Durchgeführt werden Erst-, Zweit-, so wie Auffrischungsimpfungen („Booster“).