Neubaugebiet auf Wiese am Rande von Maßweiler : „Klein aber fein, in herrlicher Südlage“

Maßeiler Bürgermeister Herbert Semmet sieht sich als Hebamme des geplanten Neubaugebiets am Ortsrand von Maßweiler.

„Früher ist das alles in Gemeindehand verblieben. Allerdings musste die Ortsgemeinde dann auch kostenmäßig in Vorlage treten. Die Finanzierung konnte selbstverständlich nur über Kredite erfolgen. Eine langzeitige Belastung des Gemeindehaushaltes dadurch war nicht zu umgehen. Heute müssen die Kommunen andere Wege gehen. Gleich Anfang März werden wir in Maßweiler darüber entscheiden, welches Unternehmen uns als Gemeinde bei der Erschließung des neuen Baugebietes in der Fortsetzung der innerörtlichen Anliegerstraße „Griesweg“ zur Hand geht,“ sagt Ortsbürgermeister Herbert Semmet und freut sich, dass bisher die Bemühungen zur Schaffung von neuem Bauland doch verhältnismäßig reibungslos verliefen.