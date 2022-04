Ortsgemeinderat Winterbach : Kein Geld von der Verbandsgemeinde

Der Anbau bei der Kita „Sonnenkäferstübchen in Winterbach ist geschafft (links). Jetzt laufen die Modernisierungsarbeiten für den Altbau (rechts) an. Kommenden Samstag legen die ehrenamtlichen Bauhelfer los. Foto: Norbert Schwarz

Winterbach Winterbachs Ortsbürgermeister ärgert sich über das von der Kommunalaufsicht akzeptierte Verhalten.

Bereits mit Leben erfüllt sind die angebauten neuen Räume bei der Kindertagesstätte „Sonnenkäferstübchen“ in Winterbach. Gewerkelt wird in den kommenden Wochen im Baubestand, der seit Jahrzehnten bestehenden Einrichtung. Frei nach dem musikalischen Ohrwurm früherer Tage der Band „Geier Sturzflug“ spucken tatkräftige Bauhelfer in der kommenden Zeit wieder in die Hände, damit bei den Erneuerungsarbeiten im Altbestand der Einrichtung zum einen Kosten eingespart werden können und zum anderen die Arbeiten vorangehen. Denn beides, Kosten und Arbeitsausführung, treiben bei diesem Projekt Sorgenfalten auf die Stirn von Ortsbürgermeister Andreas Weizel.

„Planung und Finanzierung zum Vorhaben Anbau bei der Kindertagesstätte und Erneuerung der alten Bausubstanz waren ausgewogen, bestimmend und nicht allein im Ortsgemeinderat akzeptiert“, stellt er fest. „Dazu gehörte auch ein finanzieller Beitrag der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben als eigentlicher Rechtsnachfolgerin der durch die Verwaltungsreform nicht mehr existenten Verbandsgemeinde Wallhalben. Dort nämlich war durch einen entsprechenden Ratsbeschluss des Verbandsgemeinderates förmlich verbrieft, dass sich die Verbandsgemeinde Wallhalben an den Umbau- und Erneuerungskosten entsprechend beteiligt. Diese Kostenzuwendung fehlt uns jetzt im Finanzierungsplan zum Vorhaben, denn die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben lehnt eine Förderung ab.“

Weil es sich dabei immerhin um einen Betrag von 100 000 Euro handelt und dieser frühere Beschluss der damals eigenständigen Verwaltungseinheit Wallhalben nicht einfach vom Tisch zu wischen sei, ließ Ortsbürgermeister Andreas Weizel die Handlungsweise der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben von der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz prüfen. „Alles rechtens, kein Anspruch für Winterbach“ so zusammengefasst die Stellungnahme der Kommunalaufsicht.

Ortsbürgermeister Andreas Weizel: „Regelrecht geärgert habe ich mich in der Sache jedoch über die Verhaltensweise der Kommunalaufsicht wie der Führungsspitze der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Immerhin zahlen auch kleine Ortschaften wie Winterbach mit seinen rund 550 Einwohnern eine Stange Geld an Umlagen für die Verbandsgemeinde und den Landkreis Südwestpfalz. Wenn es dann für unseren Ort um 100 000 Euro geht, dann erwarte ich ganz einfach mal ein persönliches Gespräch vom Verbandsbürgermeister und auch der Landrätin Ganster. Einfach deshalb, weil die ja auch die finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinde genau kennen und wissen, dass das was wir jetzt erneuern, nicht allein Abnutzung ist, sondern zu einem hohen Anteil auch deshalb geschieht, weil mit dem neuen Gesetz an die Träger von Kindertagesstätten andere Anforderungen gestellt werden. Der Umgang ist es auch, der das Einvernehmen und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden prägt. Aber, das wurde einfach schriftlich abgehandelt und Schluss“, ärgert sich Weizel. „Aber wir werden uns durchbeißen und beim kommenden Arbeitseinsatz werden wir dafür wieder tatkräftig in die Hände spucken und arbeiten!“

Der erste Helfereinsatz steht übrigens bereits am kommende Wochenende an, beim Ortsbeigeordneten Hans Schneble haben sich Helfer gemeldet und wie immer gehen die Mitglieder des Ortsgemeinderates bei den kommenden Arbeiten vornweg. Andreas Weizel: „Wir verrichten zunächst Grobarbeiten, reißen Mauern ein, klopfen in den Toiletten die Fliesen ab. Handwerker für die Arbeiten in der Gegenwart zu finden, ist auch für die Ortsgemeinde Winterbach nicht einfach.“

Ortsbürgermeister Weizel. selbst Leiter eines Handwerksbetriebes, weiß um die schwierige Situation im Augenblick und ist selbst froh darüber, den Ratsmitgliedern bei der jüngsten Sitzung zumindest Kostenangebote für verschiedene Gewerke vorlegen zu können. Weizel: „Vielfach bekommen wir überhaupt keine Angebote, manchmal auch nur eines und dann können wir die Arbeiten eben nicht vergeben!“

Und damit hat er das Thema Teuerungen noch gar nicht angeschnitten. Auch aus diesem Grund ist der Ortsbürgermeister froh, dass sich viele beim Projekt einbringen. Rund 375 000 Euro muss die Ortsgemeinde jetzt als Darlehen aufnehmen. Der Zinssatz sei ja weiterhin gut, das käme insoweit der gemeindlichen Gesamtbelastung entgegen.

In diesem Zusammenhang kann sich der Ortsbürgermeister dennoch den Hinweis nicht verkneifen, dass auch Zuschüsse des Landkreises und des Landes für die bauliche Erweiterung noch nicht geflossen seien. „Die müssen wir auch noch vorhalten, dabei geht es mit dem Projekt sozusagen schon in die Schlussphase!“ Der Darlehensaufnahme stimmten die Ratsmitglieder in der Sitzung zu, im beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 sind die Kreditaufnahmen vorgesehen.