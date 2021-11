Bürgerentscheid-Ergebnis am Sonntag : Großbundenbacher stimmen für Windräder

Ortsbürgermeister Dieter Glahn entleerte am Sonntag kurz nach 18 Uhr die Wahlurne. Links der Beigeordnete Wolfgang Rapp Foto: Norbert Schwarz

Großbundenbach 53,8 Prozent plädieren in unverbindlichem Bürgerentscheid für Windkraft-Nutzung auf Großbundenbacher Gemarkung.

Zweiter Bürgerentscheid in der Dorfgeschichte zur zum Thema Windkraftnutzung in Großbundenbach: Nach 2015 hatte jetzt ein zweites Mal die Bürgerinitiative gegen Windräder auf Großbundenbacher Gemarkung einen Bürgerentscheid erstritten – und bei diesem wie schon beim ersten Bürgerentscheid nicht die Mehrheit der Windkraft-Befürworter brechen können. 92 Wähler stimmten am Sonntag für Windräder, 79 waren dagegen. Zwei Stimmzettel waren ungültig. Von 724 Wahlberechtigten kamen 173 zur Urne oder wählten per Briefwahl. Damit waren 53,8 Prozent der gültigen Stimmen für Windräder, 46,2 Prozent dagegen.

„Großbundenbach ist ein ‚Gallisches Dorf’. Windkraftnutzung und Energiewende sind keine Zeichen, die in unserem Dorf für Furore sorgen, stellte der Ortsbeigeordnete Wolfgang Rapp (SPD) nach er Auszählung am Abend fest. Dass es nach sechs Jahren sichtbarer Zeichen für verstärkten Klimaschutz und ein aktive Befürworten der Klimawende dieserhalb in Großbundenbach hapert, war aus dem Tonfall herauszuhören. Doch zu weiteren Äußerungen ließe sich der Beigeordnete nicht hinreißen.

Ähnlich die Meinung von Ortsbürgermeister Dieter Glahn (FDP) der sich eigentliche eine Entscheidung von zwei Drittel zu einem Drittel zugunsten von Windrädern gewünscht hatte. „Dass die Befürworter von Windrädern auf Großbundenbacher Gemarkung wie 2015 die Oberhand behalten, das hatte ich schon im Gespür. Nach den vielen Gesprächen in den letzten Tagen, den Aufklärungsschreiben und insbesondere der Tatsache, dass wir alle, selbst im kleinsten Dorf, in der letzten Ecke einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können und das auch bekräftigen sollten, hätte ich mir einen deutlicheren Ausgang, eben den von zwei Drittel zu einem Drittel schon gewünscht.“ Erfreulich sei die für Bürgerentscheide hohe Wahlbeteiligung von fast 63 Prozent.