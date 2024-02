Wiesbacher Laientheater Saumäßiges Vergnügen

Dieter Türr integrierte sich ins Bühnengeschehen problemlos als Sepp. So problemlos, wie sich auch sämtliche Verwirrungen in der Handlung schließlich in Wohlgefallen auflösen. Die leicht indisponierte Pfarrköchin Berta wird vorerst Küchenhilfe bei Leni, Magd Cilly läuft bei Knecht Sepp in den Hafen der Liebe ein, der junge Pfarrer von Wiesbach kann die Kapelle mit gemeindlichen Spendengeldern aufbauen und Bürgermeister Poldi bleibt in Amt und Würde, schließlich muss dieser sein „Spendenversprechen“ einlösen.