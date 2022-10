Steuererhöhungen : Auch Wiesbach sagt Nein

Wiesbach Der Rat will bis auf Weiteres keine Steuern erhöhen.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat abschließend über den Haushalt und die Anhebung der Realsteuerhebesätze im Bundesdurchschnitt noch nicht entschieden. Doch die Gemeindeparlamente in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land beschäftigen sich bereits jetzt mit der Frage der Anhebung bei Grund- und Gewerbesteuer. Der Grund: Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz verweist auf möglich notwendige Steueranhebungen in einem Schreiben und das wiederum hat die Verwaltung zum Anlass genommen, den entsprechenden Beratungspunkt in allen 17 Ortschaften diskutieren zu lassen. So jetzt auch in Wiesbach, wo Ortsbürgermeister Klaus Buchmann darum bat, Stellung zu beziehen.