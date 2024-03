Ortsgemeinderat beschließt Wiederkehrende Beiträge bleiben unverändert

Bei einer Enthaltung wurde in der dritten Vorlage dem Antrag eines Bauherrn zur Änderung des Bebauungsplans „Unten am Wäldchen“ endlich stattgegeben, und zwar in der ursprünglichen Fassung. Es geht dabei um die Errichtung eines zweigeschossigen Wohngebäudes auf einem Grundstück am Ende der Hangstraße, das allerdings von der Hauptstraße her erschlossen ist und sich dann auch an deren Bebauung orientieren will. Der Bebauungsplan reicht aber bis in diesen Bereich.