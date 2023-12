Landesgesetz greift ab 2024 Mauschbach berät über wiederkehrende Beiträge

Durch eine fortwährende Unterhaltung und passende Reparaturarbeiten wusste die Ortsgemeinde in den zurückliegenden Jahren die Bürger aus Beitragssicht zu entlasten. Das gehört ab dem neuen Jahr der Vergangenheit an. Je nach dem Umfang von Straßenerneuerungen muss dann von allen bebauten und bebaubaren Grundstücken im Dorf der wiederkehrende Beitrag erhoben werden. Wilfried Lauer, selbst Bürger des Ortes und verantwortlicher Leiter des Bauamtes bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, erläuterte Freitagabend die neuen Regelungen und ging dabei auf die wesentlichen Neuerungen näher ein. Etwa den Umstand, dass künftig auch die Anlieger an klassifizierten Straßen, das ist in Mauschbach die gesamte Ortsdurchfahrt, ihren Teil zum wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zu leisten haben. Der Gesetzgeber hat dafür die Formulierung „Solidargemeinschaft“ geprägt. Lauer erläuterte die verschiedenen Satzungsparameter.