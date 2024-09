Entscheidung vertagt Wiederkehrende Beiträge steigen

Für das Ratsbüro gibt es einen neuen Laptop und beim Bootssteg im Freizeitgelände muss aus Sicherheitsgründen ein neuer Zaun geschaffen werden. Das Zweibrücker Unternehmen Axel Anstätt wird Reparaturarbeiten an den Hochbordsteinen in der Oberauerbacher Straße vornehmen. Die Kosten belaufen sich auf 2800 Euro. Den Einsatz der Kikom-kita App erläuterte die pädagogische Leiterin für sämtliche Kitas in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Diana Fremgen. Seit zwei Jahren wird mit dieser App in der Kita Bechhofen erfolgreich gearbeitet, nunmehr sprachen sich auch die Ratsmitglieder von Contwig einstimmig fürs Einführen dieser App aus. Gleichzeitig werden insgesamt für die Einrichtungen in Stambach und Contwig sechs Tablets beschafft.