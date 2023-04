So wird unser Wetter Der April geht frisch und frostig weiter

Weiterer Trend: An Karfreitag und an den Ostertagen ändert sich nicht sonderlich viel. Sonnige Phasen wechseln sich mit teils dichteren Wolken ab. Möglicherweise könnten an den Feiertagen auch mal kleinere Schauer niedergehen. Nach leichter Erwärmung an Karfreitag und Samstag, wird es an den beiden Osterfeiertagen mit dem Nordostwind eher wieder kühler.