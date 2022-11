So wird unser Wetter : Überwiegend ziemlich mild

Auf der Vorderseite des kräftigen Atlantiktiefs erreicht uns mit südwestlicher Strömung sehr milde Luft. Bis Wochenmitte gesellen sich in diese Strömung auch einige Regenpakete mit ein. Anschließend entfernt sich das Tief unter Abschwächung nach Nordskandinavien – und von Frankreich her rückt ein mächtiges Hochdruckgebiet heran.

Dienstag: Abgesehen einiger Auflockerungen mit schüchternem Sonnenschein behalten die Wolken die Oberhand. Mit dem spürbaren südlichen bis südwestlichen Wind wird es bis zum Nachmittag wieder ausgesprochen mild. Am späten Abend setzt von Frankreich her teilweise Regen ein.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 6 bis 9, Dienstag 5 bis 8, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag 5 bis 8. Höchsttemperatur in Grad: Montag 11 bis 14, Dienstag 14 bis 17, Mittwoch 12 bis 15, Donnerstag 10 bis 13. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 10, Dienstag 60 bis 80, Mittwoch 85 bis 95, Donnerstag 20 bis 30. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 2 bis 8, Mittwoch 4 bis 9, Donnerstag 0 bis 0,3. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag/Dienstag 1 bis 2, Mi/Do 0 bis 1. Windrichtung und -stärke: Mo Südwest 4, Di Südwest 4-5, Mi Südwest 3-4, Do Südwest 2-3.