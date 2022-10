So wird unser Wetter : Mild, aber nicht mehr so sonnig

Das für das freundliche und spätsommerliche Wetter verantwortliche Hochdruckgebiet entfernt sich nun Richtung Schwarzes Meer. Am Dienstag überquert uns die schwache Störungsfront eines umfangreichen atlantischen Tiefdruckkomplexes.

Dahinter strömt nicht mehr so warme Luft wie bisher nach Mitteleuropa. In der Folgezeit wechseln sich Zwischenhochs mit einigen atlantischen Schlechtwetterpassagen ab. Die Temperaturen bleiben in unserer Region insgesamt etwas zu warm für die Jahreszeit. Nachtfröste sind bei dieser durchwachsenen Wetterlage vorläufig nicht zu erwarten.

Weiterer Trend: Abgesehen von einigen freundlichen Abschnitten dominieren am Freitag sowie am Wochenende wohl eher die Wolken. Vor allem am Sonntag könnte es regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist nur noch zwischen 10 und 13 Grad.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag/Dienstag 9 bis 13, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 6 bis 9. Höchsttemperatur: Montag 16 bis 20, Dienstag 14 bis 17, Mittwoch/Donnerstag 13 bis 16. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo 0-5, Di 55-65, Mi 0-10, Do 75-85. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo 0, Di 0-2, Mi 0, Do 2-5. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 0-3, Di 0-1, Mi 2-4, Do 0-1. Windrichtung und -stärke: Mo Südost 2-3, Di Südwest 4-5, Mi Südwest 4, Do Südwest 4-5.