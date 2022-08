So wird unser Wetter : Hohe Wald- und Feldbrandgefahr

In dieser Woche geht es hochsommerlich weiter. Das liegt an dem nach Mitteleuropa ausgerichteten Keil des Azorenhochs. Im Zusammenspiel mit einem kräftigen und stabilen Hoch über Russland haben die Schlechtwettergebiete über dem Atlantik vorerst keine Chance, in unsere Region vorzudringen.

Die hohe Wald- und Feldbrandgefahr dauert also an. Erst am Freitag wird die Hochdruckzone brüchig und eine schmale Tiefdruckrinne könnte lokale Regengüsse und Gewitter in unserr Region auslösen.

Montag: Die neue Woche startet mit reichlich Sonne. Am Nachmittag können auch mal einige dichtere Wolken übers Land ziehen. Es bleibt jedoch trocken. Nach erfrischendem Tagesbeginn heizt sich die Luftmasse bis zum Nachmittag deutlich auf.

Dienstag: Nach einer meist klaren und zum Durchlüften geeigneten Nacht strahlt tagsüber verbreitet die Sonne und es wird teilweise wieder richtig heiß. Besonders zum Abend hin können neben lockeren Haufenwolken auch Schleierwolken am Himmel vorüberziehen.

Mittwoch: Dichtere Schleierwolken können die Sonne zeitweise milchig abschirmen und ihre Intensität mindern. Sonst bleibt es aber freundlich und trocken bei hochsommerlichen Temperaturen.

Donnerstag: Die Sonne kann über weite Strecken des Tages nahezu ungehindert strahlen. Der Himmel präsentiert sich strahlend blau oder nur leicht bewölkt. Die sehr warmen bis heißen Tagestemperaturen bleiben uns erhalten.

Weiterer Trend: Am Freitag ziehen nach freundlichem Beginn mit zunehmender Schwüle voraussichtlich einige Schauer- und Gewitterwolken auf. Auch am Samstag können sich bei schwül warmen Temperaturen neben einigen sonnigen Abschnitten noch einzelne Regengüsse und Gewitter entwickeln. Am Sonntag dominieren zunächst die Wolken, im Tagesverlauf lässt sich aber auch gelegentlich die Sonne blicken. Die Temperaturen gehen vorübergehend zurück.