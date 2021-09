Wettervorhersage für die Region Zweibrücken : Ein paar Tage echter Sommer

Das für das freundliche und trockene Spätsommerwetter verantwortliche Hochdruckgebiet über Osteuropa bleibt uns zumindest noch bis Wochenmitte erhalten. Ab Donnerstag wandert ein Tief bei Schottland Richtung Nordskandinavien.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag werden die Wolken zahlreicher und bringen vermehrt gewittrige Schauer. Dazu bleibt es warm und oft auch schwül. Am Sonntag nehmen die Schauer ab und zum Nachmittag wird es wieder etwas freundlicher bei allerdings zurückgehenden Temperaturen. In der neuen Woche wird es voraussichtlich wieder sonniger und nach kühlem Beginn auch wieder etwas wärmer.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag bis Mittwoch 11 bis 15, Donnerstag 14 bis 17. Höchsttemperatur in Grad: Montag 25 bis 28, Dienstag 24 bis 27, Mittwoch und Donnerstag 25 bis 28. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag bis Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 50 bis 60. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag bis Mittwoch 0, Donnerstag 0 bis 5. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 11 bis 12, Dienstag 9 bis 10, Mittwoch 11 bis 12, Donnerstag 8 bis 9. Windrichtung und -stärke: Montag Nordost 2 bis 3, Dienstag Ost 3 bis 4, Mittwoch Südost 2 bis 3, Donnerstag Südwest 3 bis 4.