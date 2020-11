So wird unser Wetter : Nach ruhigem Wochen-Start gibt’s viel Abwechslung

Die lokale Wettervorhersage von Montag bis zum Wochenende für die Region Zweibrücken:

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag bleibt es teils neblig-trübe, teils aber auch recht freundlich mit einigen größeren sonnigen Lichtblicken. Die Temperaturen liegen nur noch im einstelligen Bereich. In der Nacht auf Samstag kann es örtlich leichten Frost geben. Auf Sonntag überquert uns mit auffrischendem Wind ein Regengebiet. Tagsüber wechseln sich kurze Aufheiterungen mit einigen Schauerwolken ab. Die Temperaturen steigen ein wenig an.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 3 bis 6, Mittwoch 1 bis 4, Donnerstag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad: Montag 9 bis 12, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch (7) bis 13, Donnerstag 7 bis 10. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 30 bis 40, Dienstag/Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 65 bis 75. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 0.5, Dienstag/Mittwoch 0, Donnerstag 1 bis 3. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 1, Dienstag 2 bis 4, Mittwoch (1) bis 7, Donnerstag 1 bis 2. Windstärke in Beaufort: Montag Südwest 4-5, Dienstag Süd 1-2, Mittwoch Süd 2-3, Donnerstag Südwest 4-5.