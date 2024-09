So wird unser Wetter Wenig feierlich

Weiterer Trend: Am Freitag bleibt es trübe und es kann vereinzelt noch etwas tröpfeln oder nieseln. Dazu bleibt es herbstlich kühl. Am Samstag bekommt die Sonne eine Chance sich in Szene zu setzen und die Temperaturen steigen leicht an. Am Sonntag drängen Regenwolken von Westen her die Sonne voraussichtlich wieder in die Defensive und drücken die Temperaturen wieder um einige Grade nach unten.