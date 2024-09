So wird unser Wetter Sommerlich warm, aber wechselhaft

Teile von Südwest- und Mitteleuropa befinden sich im Bereich eines flachen Tiefs. Dadurch wird Labilität in der Atmosphäre ausgelöst und es können gebietsweise Regengüsse und Gewitter auftreten. Dieses Tief saugt in seinem Vorfeld am Samstag nochmals sehr warme bis heiße und schwüle Mittelmeerluft an.

05.09.2024 , 06:36 Uhr

Von Michael Agne