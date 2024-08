So wird unser Wetter Freundlich mit nur kleinen Störungen

Weiterer Trend: Am Freitag bleibt es freundlich und sommerlich warm. Am Abend und in der Nacht auf Samstag ziehen von Frankreich her einzelne Schauer und Gewitter ins Land. Am Samstag treten Regenfälle, Schauer und Gewitter vorübergehend auch mal häufiger auf. Dazu wird es schwül-warm. Am Sonntag kühlt es zwar voraussichtlich ab, dafür strahlt aber wieder für längere Zeit die Sonne.