So wird unser Wetter Ruhiger, kälter und trockener

Sonntag: Die Wolken geben meistens den Ton an. Am Vormittag fallen örtlich einige Schneeflocken. Am Nachmittag lockert es stellenweise ein wenig auf und es sollte trocken bleiben. Die Temperaturen gehen in den leichten Frostbereich zurück. Dazu kann der Nordostwind unangenehm eisig auffrischen.