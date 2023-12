So wird unser Wetter Eine kleine Chance für Silvester

Sie bringen nicht nur Niederschläge, sondern auch wieder Wind mit. Da sich zwischendurch etwas kältere Luft aus dem isländischen Bereich unter die milde Ozeanluft mischt, können sich die Tropfen insbesondere in den höchsten Lagen unserer Region zum Jahresende möglicherweise auch mal in nasse Flocken verwandeln. Mit Winter hat dies allerdings kaum was am Hut. Eine kleine Chance besteht aber, dass der Jahreswechsel mit dem Silvesterfeuerwerk dank leichten Zwischenhocheinfluss trockenen Fußes über die Bühne gehen könnte.