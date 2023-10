So wird unser Wetter Die Woche wird abwechslungsreich

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag geht es nach einigen Frühnebelfeldern freundlich weiter und es wird an den Nachmittagen angenehm warm. In der Nacht auf Sonntag könnte von Frankreich her Regen aufziehen. Am Sonntag dominieren dann voraussichtlich die Wolken und bringen gelegentlich Regen. Dabei werden die Temperaturen nach unten gedrückt.