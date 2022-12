So wird unser Wetter : Dezember zeigt ein paar Tage Milde

Die Wetterlage stellt sich grundlegend um. Die kalte Frostluft wird durch mildere Atlantikluft ersetzt. Dazu überqueren uns vor allem während der zweiten Wochenhälfte ausgeprägte Schlechtwettergebiete atlantischer Tiefs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Agne

An Weihnachten scheint uns dann voraussichtlich die Polarluft zumindest in abgeschwächter Form wieder zu erreichen. Anschließend sorgt Hochdruckeinfluss für ruhigeres Wetter. Die Wahrscheinlichkeit für Schnee an den Feiertagen steht nach derzeitigen Simulationen ziemlich ungünstig. Die Hoffnung stirbt jedoch bekanntlich zuletzt.

Montag: Achtung, zu Beginn besteht bei nächtlichem Regen auf kaltem Boden noch stellenweise akute Glatteisgefahr. Tagsüber wird es mit dem mäßigen südlichen bis südwestlichen Wind immer milder. Die Wolkendecke bleibt bis auf einige Aufhellungen am Nachmittag meistens dicht, aber nennenswerter Regen fällt nicht mehr.

Dienstag: Abgesehen von einigen Aufheiterungen während der Mittagszeit dominieren die Wolken. Es bleibt jedoch in der Regel trocken. Erst Nacht auf Mittwoch setzt von Frankreich her Regen ein. Die Temperaturen steigen mit dem Süd- bis Südwestwind weiter an.

Mittwoch: Bis kurz nach Mittag überquert uns ein Regengebiet. Im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft ab und die Wolkendecke bekommt teilweise größere Lücken. Nach mildem Beginn kühlt gehen die Temperaturen im Tagesverlauf leicht zurück.

Donnerstag: Mit dem zunächst lebhaften Südwestwind erreicht uns das nächste Regengebiet. Daher bleibt es wolkenverhangen und regnet oder nieselt zeitweise. Auch in der Nacht zu Freitag setzt sich der Regen fort. Die Temperaturen liegen im milden Bereich.

Weiterer Trend: Am Freitag regnet oder nieselt es den ganzen Tag aus triefend grauen Schichtwolken. Die Temperaturen können in den zweistelligen Bereich klettern. An Heiligabend gibt es zwischendurch mal trockene Pausen, sonst fällt gelegentlich Regen bei leicht zurückgehenden Temperaturen. An den beiden Feiertagen gibt es eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Dabei bleibt es trocken, die Luft kühlt noch etwas ab.