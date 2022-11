So wird unser Wetter : Schönes Wetter nach Osten abgedrängt

Der Hochdruckeinfluss mit dem recht freundlichen Wetter wird nach Osten abgedrängt. Somit kann im Tagesverlauf die Störungsfront eines Tiefdruckgebietes bei den Britischen Inseln auf Mitteleuropa übergreifen.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag/Freitag 5 bis 8, Samstag 1 bis 4, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur: Donnerstag 13 bis 16, Freitag 8 bis 11, Samstag 9 bis 12, Sonntag 10 bis 13. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 75 bis 85, Freitag 60 bis 70, Samstag 0 bis 5, Sonntag 20 bis 30. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Do 2-5, Fr 1-3, Sa 0, So 0-0,3. Sonnenscheindauer in Stunden: Do 1-2, Fr 0-1, Sa 3-4, So 0-2. Windrichtung und -stärke: Do Süd 3-4, Fr variabel 3, Sa Südwest 3-4, So Süd 3-4.