So wird unser Wetter im Zweibrücker Land : Schauerliche Sommertage

Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich heute immer wieder miteinander ab. Besonders am Nachmittag können die Wolken auch mal dunkler und bedrohlicher werden und örtliche Regengüsse produzieren.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag/Freitag 10 bis 13, Samstag 11 bis 14, Sonntag 10 bis 13. Höchsttemperatur: Do 19-22, Fr 20-23, Sa 20-23, So 19-22. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Do 50-60, Fr 60-70, Sa 85-95, So 50. Niederschlag in Liter pro Quadratmeter: Do 0-4, Fr 1-5, Sa 10-15, So 0-3. Sonnenscheindauer in Stunden: Do- 6-7, Fr 5-6, Sa 3-4, So 4-5. Windrichtung und -stärke: Donnerstag Südwest 3-4, Freitag Südwest 4-5, Samstag Südwest 3-4, Sonntag Südwest 4-5.