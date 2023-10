So wird unser Wetter Von Tief zu noch tieferem Tief

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 8 bis 11, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 7 bis 10. Höchsttemperatur: Montag 12 bis 15, Dienstag 9 bis 12, Mittwoch 12 bis 15, Donnerstag 9 bis 12. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 85 bis 95, Dienstag 60 bis 70, Mittwoch 40 bis 50, Donnerstag 95 bis 99. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 3 bis 8, Dienstag 1 bis 3, Mittwoch 0 bis 2, Donnerstag 10 bis 15.

Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 Dienstag 1 bis 2, Mittwoch 2 bis 3, Donnerstag 0. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag Süd 3 bis 4, Dienstag Südwest 4 bis 5, Mittwoch Süd 4, Donnerstag Süd 4 bis 5.