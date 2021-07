So wird unser Wetter : Reichlich Sonne, aber auch Gewitter

Heute (Donnerstag) strahlt verbreitet die Sonne und heizt die Luft nach angenehmen Start in den Tag tüchtig auf. Am Nachmittag können sich einige lockere Quellwolken bilden.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 11 bis 14, Freitag 13 bis 16, Samstag 16 bis 19, Sonntag 14 bis 17. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 25 bis 28, Freitag 27 bis 30, Samstag 25 bis 28, Sonntag 23 bis 26. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 0 bis 10, Samstag 65 bis 75, Sonntag 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Do/Fr 0, Sa 2 bis 10, So 0 bis 4. Sonnenscheindauer in Stunden: Do/Fr 13 bis 14, Sa 5 bis 6, So 7 bis 8. Windrichtung und -stärke: Do Nordost 2-3, Fr Ost 3-4, Sa/So Südwest 3-4.