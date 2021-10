So wird unser Wetter : Abwechslungsreiche Woche steht bevor

Das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa wird abgebaut. Gleichzeitig braut sich über dem Atlantik ein mächtiges Sturmtief zusammen. Im Vorfeld dieses Tiefs gelangt aber nochmals milde Luft aus Südwesteuropa ins Zweibrücker Land.

Weiterer Trend: Am Freitag gibt es bei abschwächendem Wind eine Mischung aus Sonne und örtlichen Schauerwolken. In der kühleren Polarluft können sich stellenweise einige Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Am Samstag und Sonntag wechseln sich bei herbstlichen Temperaturen Sonne, Wolken und einige Nebelfelder miteinander ab. Nachts droht verbreitet Bodenfrost.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 6, Dienstag 6 bis 9, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 6 bis 9. Höchsttemperatur in Grad: Montag 14 bis 17, Dienstag 12-15, Mittwoch 16-19, Do 12-15. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo 0-5, Di 35-45, Mi/Do 65-75. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo 0, Di 0-2, Mi 2-5, Do 3-6. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 6-7, Di/Mi 1-2, Do 2-3. Windrichtung und -stärke: Mo Süd 2-3, Di Südwest 4, Mi Südwest 6, Do Südwest 5-6.