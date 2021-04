So wird unser Wetter : Nur kurze milde Pause in Sicht

Ein von Süddeutschland zum Balkan wanderndes Hoch sorgt am Donnerstag und Freitag für freundlicheres und vorübergehend wärmeres Wetter im Zweibrücker Land. Auf der Rückseite einer Schlechtwetterzone, die uns von Samstag auf Sonntag überquert, wird ein neuer Schub polarer Kaltluft angezapft.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag -5 bis -2, Freitag -1 bis 2, Samstag 6 bis 9, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 9 bis 12, Freitag 13 bis 16, Samstag 12 bis 15, Sonntag 8 bis 11. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 25 bis 35, Samstag 75 bis 85, Sonntag 90 bis 95. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0 bis 1, Samstag 1 bis 6, Sonntag 3 bis 7. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 8 bis 9, Freitag 4 bis 5, Samstag 0 bis 2, Sonntag 0 bis 1. Windrichtung und -stärke: Do variabel 3, Fr/Sa Südwest 3 bis 4, So Nord 3 bis 4.