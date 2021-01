So wird unser Wetter : Schnee kann sich eine Weile halten

Die Wettervorhersage für diese Woche für Zweibrücken und Umgebung.

Zwischen einem langgestreckten Hoch über Skandinavien sowie einem Tief über Korsika gelangt mit leichter Nordostströmung recht kalte Luft ins Zweibrücker Land, so dass sich das winterliche Kleid, welches uns die jüngsten Schneefälle bescherten, zumindest in höheren Lagen eine Weile halten kann. Über die Wochenmitte sorgen geringe Luftdruckunterschiede für ruhiges Winterwetter. Am Wochenende nimmt die Störungsanfälligkeit in unserer Region voraussichtlich langsam zu und bei weiterhin kalten Temperaturen sind zum Sonntag neue Schneefälle möglich.

Donnerstag: Die Wolken geben wieder den Ton an und lassen kaum Sonne durch. Allerdings bleibt es wohl niederschlagsfrei. Nach leichtem Frost pendeln die Temperaturen tagsüber im Bereich des Gefrierpunktes. In der Nacht auf Freitag klart der Himmel teilweise häufiger auf und es droht Frost von unter minus fünf Grad.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag lässt sich voraussichtlich neben zäherer Bewölkung oder Nebel auch mal gelegentlich die Sonne blicken. Flocken fallen nur selten. Am Sonntag werden die Wolken wieder dichter und bringen wahrscheinlich leichte Schneefälle. Es bleibt frostig kalt.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag -1 bis 1, Dienstag -2 bis 0, Mittwoch -4 bis -2, Donnerstag -3 bis 1. Höchsttemperatur in Grad: Montag/Dienstag 0 bis 2, Mittwoch/Donnerstag -1 bis 1. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 30 bis 40, Dienstag 50, Mittwoch/Donnerstag 0 bis 10. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 1, Dienstag 0 bis 2, Mittwoch/Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag/Dienstag 0 bis 1, Mittwoch 1 bis 2, Donnerstag 0 bis 1. Windrichtung und -stärke: Montag Nordost 2, Dienstag Nordost 2 bis 3, Mittwoch variabel 1 bis 2, Donnerstag Südwest 2.