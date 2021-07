So wird unser Wetter (Zweibrücken und Umgebung) : Von Hitze weiter verschont

Zwischen dem Tief über der Nordsee und dem bis nach Süddeutschland ausgerichteten Keil des Azorenhochs, befindet sich große Bereiche Mitteleuropas in einer gemäßigten südwestlichen Strömung. Im Laufe des Wochenendes wandert das Tief nach Nordskandinavien.

Die dadurch angezapfte etwas kühlere Polarluft könnte am Sonntag in unserer Region neue Schauer auslösen. Von großer Hitze bleiben wir trotz der bereits begonnenen Hundstage auch voraussichtlich in der neuen Woche verschont.

Sonntag: Mit etwas sonniger Einstrahlung beginnt es in der Atmosphäre zu brodeln. Es entstehen mächtige Haufenwolken, die sich in Form von Regengüssen und örtlichen Gewittern entladen. Dazu wird es jedoch nur noch mäßig-warm.

Weiterer Trend: In der neuen Woche geht es durchwachsen weiter. Neben freundlichen Phasen kann es zwischendurch immer wieder mal zu einigen Regenfällen oder teils gewittrigen Schauern kommen. Die Temperaturen steigen bis Wochenmitte wieder an, gehen aber anschließend voraussichtlich wieder leicht zurück.

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 11 bis 14, Freitag 9 bis 12, Samstag 9 bis 12, Sonntag 11 bis 14. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 21 bis 24, Freitag 22 bis 25, Samstag 21 bis 24, Sonntag 19 bis 22.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 10, Freitag 0 bis 10, Samstag 15 bis 25, Sonntag 75 bis 85. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 4 bis 8.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 9 bis 10, Freitag 8 bis 9, Samstag 7 bis 8, Sonntag 4 bis 5.

Windrichtung und Windstärke in Beaufort: Donnerstag Südwest 4, Freitag West 4, Samstag West 3 bis 4, Sonntag West 3 bis 4.