So wird unser Wetter : Zunehmend durchwachsener

Montag: Die Woche startet mit dichteren Restwolken, aus denen stellenweise noch etwas Regen oder leichtere Schauer fallen können. Im Tagesverlauf gesellt sich dann phasenweise die Sonne mit ins Spiel.

Weiterer Trend: Am Freitag wird es wahrscheinlich nochmals mit bis zu 35 Grad richtig heiß. Gegen Abend brauen sich von Westen her Schauer- und Gewitterwolken zusammen. Am Wochenende wird es dann voraussichtlich leicht wechselhaft bei angenehmeren Temperaturen. Auf Montag könnte uns voraussichtlich von Frankreich her ein intensiveres Regengebiet mit weiterer Abkühlung überqueren.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 15 bis 18, Dienstag 13 bis 16, Mittwoch 12 bis 15, Donnerstag 14 bis 17. Höchsttemperatur in Grad: Montag 24 bis 27, Dienstag 22 bis 25, Mittwoch 25 bis 28, Donnerstag 29 bis 32. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 40 bis 50, Dienstag 65 bis 75, Mi/Do 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 3, Dienstag 2 bis 8, Mi/Do 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag/Dienstag 6 bis 7, Mittwoch/Donnerstag 7 bis 8. Windrichtung und -stärke: Mo/Di Südwest 3 bis 4, Mi Südwest 2 bis 3, Do Südwest 3-4.