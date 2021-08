Wasser wird abgestellt : Großaufgebot bis zum Sonntag

Wichtige Vorarbeiten werden derzeit in der Hauptstraße von Bechhofen für den kommenden Sonntag getroffen. An fünf Punkten gibt es neue „Leitungskreuze“. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen In Bechhofen laufen die Vorbereitungen für den Einbau von fünf Leitungskreuzen am Wochenende.

Wald-, Mühl-, Wilhelm-, Friedhof- und Ebertstraße sind Abzweigungspunkte bei der Hauptstraße innerhalb der Bechhofer Ortsdurchfahrt, Alte- und Kirrberger Straße ausgenommen, weil diese beide Straßenzüge nicht vom Ausbau der Lambsborner Straße, die im Augenblick auf Hochtouren läuft, betroffen sind. Für die erstgenannten fünf Straßenkreuzungspunkte heißt es jetzt aber aufgepasst, denn in den kommenden Tagen wird an den Kreuzungspunkten gewerkelt. Es muss mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Sonntagsruhe gibt es dort am bevorstehenden Wochenende nicht.

Was sein muss, müsse sein, meint Werkleiter Eckart Schwarz von den Verbandsgemeindewerken Zweibrücken-Land und zollt jetzt schon den Mitarbeitern höchstens Lob, zieht vor zweien sogar besonders den Hut. In einem Fall unterbricht ein Mitarbeiter den angetretenen Jahresurlaub, in einem anderen streift sich ein Mitarbeiter gar am Geburtstag den Arbeits-Overall über, damit alles reibungslos klappt, weil die Helfer in die fünf Baugruben entlang der Ortsdurchfahrt steigen, damit an einem Tag die notwendigen Arbeiten zu verrichten sind. Die Planungen laufen mit rund 20 Mitarbeitern, fünf Bautrupps sind vorgesehen, die zeitgleich an den fünf Aufbruchstellen die neuen Leitungskreuze einbauen.

Von solchen spricht der Fachmann, für den Bürger und damit meist technischen Laien sind das vier hintereinander geschaltete Schieber, mit denen sich die Wasserleitung im Ort entsprechend „abschiebern“ lässt, um die zentrale Wasserversorgung von Bechhofen im Störfall auf ein Minimum zu beschränken. Zahlreiche Schieber seien defekt, so die Erkenntnis von Werkleiter Eckart Schwarz. Für die derzeit in der Lambsborner Straße laufenden Sanierungsarbeiten (Erneuerung) bei der Wasserleitung und später dem Kanal, vor der eigentlichen Straßenerneuerung (wir berichteten bereits), wäre jetzt am Sonntag eine Vollsperrung notwendig, um entsprechende Arbeiten verrichten zu können. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern habe man sich deshalb kurz geschlossen und für die Werke entschieden, bei der totalen Ortsdurchfahrtssperrung seinerseits in der Hauptstraße baulich aktiv zu werden.

Die Vorarbeiten dazu sind jetzt angelaufen, Vier Meter lang und zwei Meter breit sind die Asphaltausschnitte, welche die Fachleute der Wasserwerke exakt ausschnitten und bis zur Schotterschicht entfernten. Den restlichen Bodenaushub besorgt am Mittwoch und Donnerstag ein Saugbagger. Ein solcher käme aus Sicherheitsgründen zum Einsatz, so Werkleiter Schwarz, weil sich mit ihnen die Zerstörungsgefahr für weitere Leitung im Erdreich minimieren ließen.

In zwei Metern Tiefe ist die Hautwasserleitung von Bechhofen verlegt, an die die Wasserwerker müssen um die neuen Schieberkreuze einzubauen. Am Freitag erfolgt der Antransport des neuen Einbaumaterials, am Sonntag dann der Einbau.