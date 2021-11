Kleinsteinhausen : Weitere Lüftungsgeräte für die Kita

Für die Gruppenräume des erweiterten Kindergartens in Kleinsteinhausen (Bild) soll es jetzt zusätzliche Luftreinigungsgeräte geben. Foto: Norbert Schwarz

Kleinsteinhausen Auch wenn es keine Zuschüsse gibt, will Kleinsteinhausen dem Wunsch des Personals entsprechen.

Im Foyer des Kindergartens von Kleinsteinhausen steht ein effizient arbeitendes, hochmodernes Luftreinigungsgerät. Seit der Inbetriebnahme vor Wochen sorgt es für virenfreie Frischluft. Das Gerät ist eine kostenlose Leihgabe des Lüftungstechnikers und Unternehmers Mathias Kurz, welcher der Ortsgemeinde das Gerät überlassen hat (wir berichteten). Jetzt drängt das Kindergartenpersonal darauf, dass solche Lüftungsgeräte auch in den weiteren Gruppenräumen aufgestellt werden. Kurz könnte Geräte liefern. Diesmal aber nicht umsonst. In einem Grundsatzbeschluss sprachen sich jetzt alle Ratsmitglieder grundsätzlich für das Aufstellen von weiteren Luftreinigungsgeräten in Gruppenräumen aus.