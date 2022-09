Weinkerwe Winterbach : Wettersichere Zweitauflage

Zusammen mit Freunden und Bekannten feierten die Winterbacher dieses Wochenende ihre Kerwe – erstmals in der Gerätehalle. Foto: Norbert Schwarz

Winterbach Winterbach hat am Wochenende wieder seine Weinkerwe begangen.

Die Kerwe im Dorf bleibt weiterhin lebendig. Gefeiert wird das früher „Hochfest“ der Gemeinde in Winterbach allerdings in anderer Form – als Weinkerwe. Premiere hatte die letztes Jahr und schrie förmlich nach einer Neuauflage, nachdem sich die Helferschar der Mitglieder aus dem Kindergartenförderkreis, den Turnfrauen zusammen mit der Ortsgemeinde bei der Festpremiere glänzend verstanden und alles bestens auf die Reihe brachten.

Das sei ja so geplant gewesen, räumt Andreas Weizel beim Kerwegespräch an und findet das schon damals bewiesene „Durchhaltevermögen“ von Amtsvorgänger Willi Schwarz überaus wichtig und passend. Dieser habe trotz erheblicher genehmigungsrechtlicher Probleme das Errichten dieser gemeindlichen Gerätehalle beim Sportheim durchsetzen können und gemeinsam mit den Ratsmitgliedern langen Atem bewahrt. Andreas Weizel: „Bei unserer Verwaltungsbürokratie mussten wir viele Stolpersteine aus dem Weg räumen, bis es letztendlich „grünes Licht“ für die schmucke Gerätehalle gab. Wir hatten damals schon im Sinn, die Halle einmal als Ausweichquartier für Veranstaltungen anzubieten, wenn das Wetter nicht mitspielt. Jetzt rechneten wir mit noch mehr Regen und verlegten das Fest vom Platz beim Kindergarten hier her zum Sportheim, wo eh stets die Kerwe gefeiert wurde, als es innerhalb der Dorfjugend noch den Drang als Straußmädel oder Straußbub zu agieren gab. Gegenwärtig müssen wir da eine kleine Durstrecke überwinden.“