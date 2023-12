Drittes Adventswochenende Stimmungsvolle letzte Runde

Winterbach Wird das Winterbacher Einsatzfahrzeug der heimischen Löscheinheit außerhalb seiner sonst angestammten Garage bei der Kindertagesstätte in Winterbach geparkt, dann ist in der Regel mit einer Festlichkeit im Dorf zu rechnen. So an diesem Sonntag wieder, wo rund um die Kindertagesstätte und die Feuerwehrbleibe der inzwischen zur Tradition gewordene Weihnachtsmarkt gefeiert wurde. Ortsbürgermeister Andreas Weizel: „Wir organisieren den Markt zusammen mit dem Team der Kindertagesstätte, den Turnfrauen, Angelsportlern und dem Feuerwehrförderkreis!“ Viele helfende Hände packten auch diesmal tatkräftig mit an, das eintägige Veranstaltungsereignis wurde deshalb auch zu einem vollen Erfolg. Vor der Tagesstätte sind inzwischen Parkplätze fürs Personal geschaffen worden, die konnten jetzt beim Weihnachtsmarkt als zusätzliche Veranstaltungsfläche genutzt werden, was sich unterm Strich als ein Gewinn für die Veranstaltung insgesamt erwiesen hat.