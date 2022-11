Bechhofen, Contwig-Stambach, Hornbach, Kleinbundenbach, Rieschweiler-Mühlbach : Zahlreiche Weihnachtsmärkte stehen bevor

Zweibrücker Land Endlich wird (zumindest derzeit) die Vorfreude auf Weihnachten nicht durch Corona-Einschränkungen getrübt. Davon profitieren auch Weihnachtsmärkte, deren Zeit im Zweibrücker Land dieses Wochenende beginnt.

Zwei Tage lang steht der Gemeindeplatz bei der historischen Stadtmauer von Hornbach unweit der Apotheke ganz im Fokus eines besonders anheimelnden Marktes. Stadtbürgermeister Reinhold Hohn: „Es ist halt die besondere Kulisse, die unserem Weihnachtsmarkt eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre verleiht und dass wir auch in diesem Jahr mit dem Besuch des Schweyener Fanfarenzuges unsere französischen Gäste aus dem Nachbardorf hier bei uns in der Klosterstadt begrüßen dürfen, löst bei vielen Marktbesuchern Vorfreude aus.“ Mauschbach, gern als „Hornbach-Ost“ apostrophiert, womit scherzhaft die gut nachbarschaftlichen Beziehungen beider Kommunen zum Ausdruck kommen, sind gleichfalls wieder mit einem großen „Dorfstand“ auf dem Hornbacher Weihnachtsmarkt vertreten und nicht allein Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben wird sich besonders darüber freuen, wenn die spezielle Bratwurst aus Büffelfleisch allen besonders mundet. Das Markttreiben am Sonntag startet um 11 Uhr; der Nikolaus kommt um 15 Uhr.

Das tun auch die vielen Helfer aus Rieschweiler-Mühlbach, allen voran Norbert Semar vom Vereinsring, denn dieser hat mit seinem großen Team es einmal mehr verstanden, für den dritten Adventssonntag in der Bahnhofstraße einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, mit dem an viele erfolgreiche Veranstaltungen aus den 80er und 90er Jahren erinnert werden soll. Norbert Semar: „Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, unser Team sprühte regelrecht vor großartigen Einfällen – und deshalb gibt es auf dem Rieschweiler Weihnachtsmarkt nicht allein wie eh und je gewohnt viele kulinarische Köstlichkeiten, sondern viel für Augen und Ohren.“ So erfreuen Silvia Bervingas und Matthias Wolf am Samstagabend, 10. Dezember, in Pollers Scheune in der Bahnhofstraße, sonntags dann wird ein Leierkastenmann versuchen, die Marktbesucher musikalisch in den Bann zu ziehen und für die Kleinen sorgt ein Puppenspieler mit „Kasper“ dafür, dass es viele fröhliche Kinder in der Marktmeile der Rieschweiler Bahnhofstraße gibt.