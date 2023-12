Weihnachtsmärkte im Zweibrücker Land Den Advent trotz Regens genossen

Großbundenbach Die Feuerwehraktiven der Löscheinheit zählen zum belebenden Element des Ortes und Ortsbürgermeister Dieter Glahn kommt nicht umhin, immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig eine intakte Wehr für jede Dorfgemeinde ist. So war es am Samstag auch die Wehr mit Oliver Bettinger an der Spitze, welche direkt beim Feuerwehrgerätehaus das Einsatzfahrzeug sozusagen ausquartierte und in der Halle Platz für die Adventsmarktbesucher schuf. Den Wetterprognosen vorausschauend folgend, hatten die Feuerwehrleute zudem ein kleines Festzelt an die Räumlichkeiten „angehängt“, sodass alle Adventsmarktbesucher trockenen Hauptes feiern konnten. Die typischen Weihnachtsmarktspezialitäten gab es und an die Stehtischen, den Bänken und sonstigen Sitzmöglichkeiten entwickelten sich schnell interessante Gespräche. Derweil sorgten im Freien Schweden- und Lagerfeuer für eine ganz besondere Atmosphäre.