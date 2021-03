Schwere Entscheidung für Ortsgemeinderat : Fünf Jahre umsonst gezahlt

Martinshöhe Martinshöhe: Die Verwaltung weigert sich mit Hinweis auf Verjährung, Straßenausbau-Beiträge zu erstatten.

Den Glauben an Gerechtigkeit gegenüber einer öffentlichen Verwaltung ist bei den Anliegern einer kleinen Stichstraße nahe der Bäckerei Sprengard in Martinshöhe spätestens sei Freitagabend erschüttert. Der Grund: Beim Veranlagen des wiederkehrenden Beitrages zur Straßenerneuerung im Ort war der Verwaltung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Die Stichstraße war niemals „erstmals hergestellt“. Dennoch verlangte die Verwaltung namens der Ortsgemeinde den wiederkehrenden Beitrag von besagten Anliegern. Die von 2011 bis 2016 gezahlten Beiträge sind jetzt verjährt und werden nicht mehr an die Beitragszahler erstattet.