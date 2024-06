Interessenkonflikt Ortspolitikerin darf Amt nicht antreten

Ihr bisherige „Brötchengeber“ Volker Schmitt, Ortsbürgermeister für die FDP in Großsteinhausen traute seinen Ohren nicht, als jetzt auch ihn die Kunde erreichte, dass die in den Ortsgemeinderat von Battweiler gewählte Sabine Zimmer das Ehrenamt nicht antreten kann. Da machte sich die landesweite Umfrage des SWR Rheinland-Pfalz nach Problemen gerade gut, um dem persönlichen Ärger Luft zu verschaffen und prompt griffen die Medienrepräsentanten de SWR auch diesen aberwitzigen „Interessenkonflikt“ nach dem Kommunalwahlgesetz auf und recherchierten darüber in Großsteinhausen. Am heutigen Donnerstag wird der SWR darüber um 20.15 Uhr berichten.