Zum neuen Jahr Wasser in Zweibrücken-Land wird teurer

Zuletzt wurde im Jahr 2016 an der Kostenschraube gedreht. Wie der heutige Werkleiter Eckart Schwarz meintt allerdings nur in einem kleinere Umfang. Warum angesichts der vielfältigen Mehrbelastungen für den Bürger der Wasserpreis auch noch steigen muss, erklärt Werkleiter Eckart Schwarz so: „Das gesamte Wasserversorgungsnetz ist in die Jahre gekommen, wir müssen viel in die Erneuerung investieren. Zudem ist das Wasserwerk von Zweibrücken-Land mit einer stattlichen Investition stets dann dabei, wenn die Ortsgemeinden eine Straßenerneuerung vornehmen. Bei den Hauptwasserleitungen und Hausanschlüssen sind wir in der Regel mit im Boot.“