Bei Glasfaser-Arbeiten Hauptwasserleitung nach Rosenkopf angebohrt

Werkleiter Eckart Schwarz von den Verbandsgemeindewerken Zweibrücken-Land räumt auf Merkur-Anfrage ein, dass tatsächlich keine Lagepläne übergeben werden konnten. Es gebe zwar Pläne, doch die seien wohl nicht aussagekräftig und verlässlich genug. Deshalb sei auch vereinbart worden, dass das mit den Bohrspülungen beauftragte Unternehmen erst die Leitungen freilegt und dann mit den eigentlichen Spülbohrungen begonnen wird. Werkleiter Schwarz äußerte sich im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur zum Schadensfall dahin, dass wohl Versorgungsleitungen freigelegt wurden, die Bohrarbeiten dann aber in eine falsche Richtung erfolgt seien. Jedenfalls war es zum Wasserverlust und der kurzzeitigen Versorgungsunterbrechung am Mittwoch in den frühen Nachmittagsstunden in Rosenkopf gekommen.