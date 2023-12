Wasserleitung in Winterbach erneuert Bauarbeiten für dieses Jahr fast fertig

Die Erneuerungsarbeiten drängten sich auf, denn in der Vergangenheit, das ergaben die Verlustmeldungen der verantwortlichen Wasserwerker, gab es immer wieder Bruchstellen an der alten Gussleitung. Jetzt wurde eine neue PVC-Leitung verlegt. Die Arbeiten seien optimal verlaufen, so Joachim Becker, das autorisierte Unternehmen Broschart und Göller aus Maßweiler war mit den Arbeiten beauftragt und erledigte diese zur vollsten Zufriedenheit.