Zum Jahreswechsel Wasser in Zweibrücken-Land wird teurer

Zwar zeigte Schwarz nachvollziehbar Gründe auf, weshalb ein längeres Hinausschieben der Gebührenanhebung nicht vertretbar sei. Seit sechs Jahren ist an der Gebührenschraube beim Wasser nicht gedreht worden. Ein Jahrzehnt, von 2007 bis 2017 gab es wenig Investitionen. Danach sei das massiv passiert, was sich auch bei den Zinsen niedergeschlagen hat. Denn diese lagen 2017 noch bei 45 120,13 Euro. Der Stand vorläufig zum Jahresende wird bei rund 120 000 Euro liegen. Das wird sich auch in der Wassergebühr niederschlagen. Die Abschreibungen lagen 2017 bei rund 350 124 Euro und stehen jetzt bei rund 560 000. Auch die gestiegenen Stromkosten mit rund 192 000 Euro sind ein Faktor. Dass nicht der Schwerpunkt proportional beim Verbrauch liegt, darüber können sich die Mehrverbraucher wie etwa Landwirte mit Großvieh freuen. Sie hätten finanziell bei der zunächst angedachten Variante mehr unter der Gebührenanhebung zu tragen gehabt. Das Berechnungsmodell mit einem Anteil von 20 Prozent bei den Fixkosten sahen deshalb auch die Fraktionssprecher querbeet für ausgewogen und vertretbar an. Achim Scherer (SPD): „Wir müssen die Gebühren anheben, um kostendeckend arbeiten zu können. Die jetzige Gebührenanpassung ist alternativlos. Wir differenzieren ja jetzt nur. Wir müssen alle Bürger sehen, die Landwirte, die Betriebe aber auch die kleineren Familien“.