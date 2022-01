Hornbach : Baustelle zieht sich durch die Stadt

Hornbach Im Zuge des Ausbaus der B 424 in Hornbach sind auch innerorts Veränderungen geplant.

Die Ausbauarbeiten an der B 424 in Hornbach sollen dieses Jahr weitergeführt werden. Der Straßenausbau steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sanierung des historischen Bauwerks „Oberes Stadttor“. Eine Arbeitskoordinierung ist unumgänglich. Bauliche Hohlräume beim Stadttor sind einer der Gründe. Nachdem in der vorausgegangenen Sitzung die Planung für den Straßenausbau nicht vorgestellt werden konnte, erläuterte in der letzten Stadtratssitzung Ingenieur Peter Szupiluk vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Gesamtplanung zum Ausbau des 2. Bauabschnitts.