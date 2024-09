Programm ab Freitag Contwiger Kerwe weiter auf Wachstumskurs

„Unn die Cuntwicher Kerb soll lääwe!“ Angaben über den Lautstärkenpegel dazu gibt es nicht, klar ist allerdings, dass dieser spätestens am kommenden Samstag (7. September) in großer Lautstärke immer wieder erschallen wird. Besonders dann, wenn sich der Kerweumzug wie im letzten Jahr einem bunten Lindwurm gleich vom Parkplatz beim Freibad „ConAqua“ aus hin zum Rathaus in der Bahnhofstraße und später hinüber zum Sportheim der Palatia Contwig bewegen wird. Den Zug wird auch diesmal, wohl wieder aus hoher Warte in einem Sicherheitskorb, Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette anführen.