Biedershausen-Rundgang mit Landrätin Himmlische Entwicklungen im Dorf

Für das Gestalten des Wartehäuschens direkt beim Dorfgemeinschaftshaus in insbesondere Ratsmitglied Ingrid Sefrin die Antriebsfeder gewesen. Sie konnte die größeren Kinder und Jugendlichen dafür begeistern, dass der Zweckeinrichtung „Unterstellmöglichkeit“ ein gänzlich neues „Gesicht“ verpasst wurde. Bühler: „Das Wartehaus ein Teil aus Fertigbeton, hatte mal die Sparkasse des Landkreises finanziert und weil wir bei uns in Biedershausen auf alles gut aufpassen, ist dieses ,Dach überm Kopf’ nie zerfallen oder sonst in Brüche gegangen. Allein, es ist trist gewesen, weil Farbe und so fehlte. Das hat unsere Ingrid mit den Kindern geändert und darüber sind alle im Dorf sehr froh weil es einfach zu einer echten Zierde beim Dorfgemeinschaftshaus geworden ist“, so Ortsbürgermeister Christian Bühler beim Besuch der Landrätin. Die war gern auf die Sickingerhöhe gekommen, spürte spontan, wie trefflich die Gespräche beim „Zukunfts-Check Dorf“ in die reale Umsetzung übergeleitet wurden. Allein schon die Eröffnungsveranstaltung sei damals in Biedershausen enorm groß gewesen, fast aus jeder Familie seien Teilnehmer gekommen. Die zwölfköpfige Jugendgruppe habe die Gestaltung des Wartehäuschens ganz spontan angenommen, stellt der Ortsbeigeordnete Christian Lauer fest. Sandra Pirro sorgt zusammen mit Ines Rubly dafür, dass das Projekt „Buswartehäuschen“ auch weiterhin keine Eintagsfliege aus dem Programm „Zukunftsfähigkeit der Dörfer“ wird. Sie unternehmen viel mit der Jugendgruppe selbst und einmal im Jahresquartal ist diese wiederum dafür federführend, dass im Dorfgemeinschaftshaus sich an einem Sonntagnachmittag Jung und Alt zum geselligen Plausch treffen. Dorftreff nennt sich das passenderweise, von der Dorfbevölkerung werden dafür Kuchen gespendet, alles ist für umme. Spenden werden von den Jugendlichen gern entgegen genommen.