Versprochener Termin für Contwig verpasst Warum es beim Glasfaser klemmt

Ein Merkur-Leser, der namentlich nicht genannt werden wollte, beklagt eine „aufgeheizte Stimmung“ im Ort, die er nicht nur auf die Verspätung, sondern auch darauf zurückführt, dass viele Straßen und Gehwege noch nicht in den Urzustand zurückversetzt sind. Als Antwort weist Brinette daruf hin, dass bisher 2500 Anschlüsse in beiden Ortsteilen hergestellt worden sind, 42 000 Meter Glasfaserleitungen wurden. Eingeblasen, wie das in der Fachsprache heißt, sind inzwischen alle Rohrleitungen. Es seien aber letztendlich bei der Schlussprüfung des Gesamtnetzes 100 Knickpunkte festgestellt worden – an diesen Stellen muss erneut gegraben werden. Da wäre eine ordnungsgemäße Schließung der vielen Querungen in Straßen und Gehwege wenig sinnvoll gewesen, so Brinette.