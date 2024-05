Kommunalwahl Zu viele Steine in den Weg gelegt

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hatte Christine Burkhard von der FWG mit 21 Stimmen letztendlich die Nase vorn, wurde erstmals Ortsbürgermeisterin. In einem „Bürgerbrief“, welcher an die Wähler ihres Heimatortes ging, erklärt die amtierende Ortsbürgermeisterin, warum sie nicht wieder als Bürgermeister-Kandidatin antritt. „Das kommunalpolitische Leben in meinem Heimatort liegt mir weiterhin am Herzen. Deshalb werde ich auch erneut für das Ratsgremium als FWG-Mitglied kandidieren“, ist dort zu lesen. „Doch die Art und Weise, wie mir bei der Amtsführung permanente Schwierigkeiten bereitet wurden, haben in mir den Entschluss reifen zu lassen, für das Ehrenamt der örtlichen Bürgermeisterin nicht mehr zu kandidieren. Mitarbeit ja, aber nicht mehr als Frontkämpfer, der für eine Aufwärtsentwicklung von Wallhalben steht, dem dann aber nur Steine in den Weg gelegt werden!“